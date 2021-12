Dramma Luca Laurenti, Fatto fuori da Mediaset: “Paolo non mi vuole più, ecco cos’è successo” Chi prende il suo posto. Fan sotto choc (Di giovedì 2 dicembre 2021) A breve comincerà una nuova stagione di Avanti un Altro di Paolo Bonolis, con molti nuovi protagonisti, di cui uno proveniente dal mondo della Rai. Si tratta di Marco Giusti, autore di numerosi programmi televisivi, tra cui il più famoso è ‘Blob’ e che potrebbe prendere il posto di Luca Laurenti stando alle voci che circolano a Mediaset. Recentemente la Bruganelli ha postato una foto che annuncia l’inizio di Avanti un altro senza la foto proprio di Laurenti e il che aveva già destato sospetti. Marco Giusti collabora dagli anni ’80 con “Il Manifesto” e “L’Espresso”. Ha realizzato un documentario “Abel ama Asia” insieme ad Asia Argento sull’incontro tra questa e il regista Abel Ferrara. Ha presentato al Festival di Cannes 2002 il documentario sulle manifestazioni ... Leggi su cityroma (Di giovedì 2 dicembre 2021) A breve comincerà una nuova stagione di Avanti un Altro diBonolis, con molti nuovi protagonisti, di cui uno proveniente dal mondo della Rai. Si tratta di Marco Giusti, autore di numerosi programmi televisivi, tra cui il più famoso è ‘Blob’ e che potrebbere ildistando alle voci che circolano a. Recentemente la Bruganelli ha postato una foto che annuncia l’inizio di Avanti un altro senza la foto proprio die il che aveva già destato sospetti. Marco Giusti collabora dagli anni ’80 con “Il Manifesto” e “L’Espresso”. Ha realizzato un documentario “Abel ama Asia” insieme ad Asia Argento sull’incontro tra questa e il regista Abel Ferrara. Ha presentato al Festival di Cannes 2002 il documentario sulle manifestazioni ...

