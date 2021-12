Dl fisco | via libera a decreto con fiducia | 175 sì e 13 no

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Vianell'Aula del Senato al dlcon laposta dal governo su un maxiemendamento interamente sostitutivo del. I sì allasono stati 175 e i no 13.Il provvedimento passa ora alla Camera per un esame lampo: la conferenza dei capigruppo di Montecitorio ha stabilito che già da lunedì 13 dicembre ilapproderà in Aula e martedì inizieranno le votazioni dell'Assemblea.

Advertising

petergomezblog : Evasione fiscale a Brescia, quattro arresti tra cui un giudice tributario e un consulente fiscale: frode al Fisco d… - fattoquotidiano : Decreto fisco, stretta sull’Imu prima casa: esente solo una a famiglia. Via libera al bonus da 800 euro per i genit… - 1958Aldo : RT @petergomezblog: Evasione fiscale a Brescia, quattro arresti tra cui un giudice tributario e un consulente fiscale: frode al Fisco da 90… - lalitapetila : RT @petergomezblog: Evasione fiscale a Brescia, quattro arresti tra cui un giudice tributario e un consulente fiscale: frode al Fisco da 90… - CristianCegagge : RT @petergomezblog: Evasione fiscale a Brescia, quattro arresti tra cui un giudice tributario e un consulente fiscale: frode al Fisco da 90… -

Ultime Notizie dalla rete : fisco via

23.10 Dl,Senato conferma fiducia:175 sìlibera dell'Aula del Senato al dlcon la fiducia posta dal governo su un maxiemendamento interamente sostitutivo del decreto. I voti favorevoli sono ...In attesa che si dia illibera al tavolo tecnico che vaglierà una più ampia e strutturale riforma delle pensioni. Quota 102 non piace Ma perché quota 102 non piace e non risolve i problemi? In ...Meno scontrini e pezzi di carta da conservare, se si presenta la dichiarazione dei redditi precompilata con il sistema “fai da te” direttamente dal proprio pc oppure tramite il datore ...Il governo ha illustrato ai sindacati la sua riforma fiscale, ma i leader di Cgil, Cisl e Uil si sono detti comunque insoddisfatti ...