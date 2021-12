Che il Natale abbia finalmente inizio! (Di giovedì 2 dicembre 2021) Hanno svelato il loro incanto sulle note de Lo Schiacchianoci davanti a una folla meravigliata. Le vetrine del Natale 2021 de La Rinascente di Milano sono un’ode alla gioia delle feste e un augurio per un anno di ripresa e serenità. Otto vetrine al cui interno un micromondo animato mette in scena un impianto sciistico innevato, attraversate da un trenino rosso retro, i cui vagoni contengono ciascuno la rappresentazione di uno scorcio natalizio. Grazie alle miniature Lemax ci perdiamo in giostre, impianti di risalita, nuvole vaporose. E non finisce qui, lungo tutto il sottoportico illuminato a festa, quattro schiaccianoci alti 3 metri, troneggiano pronti a farsi fotografare o a diventare compagni di selfie. ... Leggi su iodonna (Di giovedì 2 dicembre 2021) Hanno svelato il loro incanto sulle note de Lo Schiacchianoci davanti a una folla meravigliata. Le vetrine del2021 de La Rinascente di Milano sono un’ode alla gioia delle feste e un augurio per un anno di ripresa e serenità. Otto vetrine al cui interno un micromondo animato mette in scena un impianto sciistico innevato, attraversate da un trenino rosso retro, i cui vagoni contengono ciascuno la rappresentazione di uno scorcio natalizio. Grazie alle miniature Lemax ci perdiamo in giostre, impianti di risalita, nuvole vaporose. E non finisce qui, lungo tutto il sottoportico illuminato a festa, quattro schiaccianoci alti 3 metri, troneggiano pronti a farsi fotografare o a diventare compagni di selfie. ...

