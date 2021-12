Austria, morto Johann Biacsics: era uno dei leader del movimento No Vax, stroncato dal Covid a 65 anni (Di giovedì 2 dicembre 2021) È morto nei giorni scorsi a Wiener Neustadt, vicino Vienna, Johann Biacsics, uno dei leader del movimento No Vax in Austria. Il 65enne si era ammalato di Covid e, secondo quanto riferisce la stampa locale, si è curato da solo con dei clisteri a base di biossido di cloro, il principio attivo della candeggina, un “trattamento alternativo” diffuso tra i no vax e suggerito anche dall’allora presidente americano Donald Trump come rimedio. L’uomo, nonostante un tampone pcr positivo, era convinto di aver già sconfitto la malattia e si era opposto al ricovero in ospedale. A casa si sarebbe poi sottoposto a questo pericoloso “trattamento” ma le sue condizioni si sono aggravate al punto da causarne la morte, avvenuta lo scorso 10 novembre. La notizia del decesso, però, è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 dicembre 2021) Ènei giorni scorsi a Wiener Neustadt, vicino Vienna,, uno deidelNo Vax in. Il 65enne si era ammalato die, secondo quanto riferisce la stampa locale, si è curato da solo con dei clisteri a base di biossido di cloro, il principio attivo della candeggina, un “trattamento alternativo” diffuso tra i no vax e suggerito anche dall’allora presidente americano Donald Trump come rimedio. L’uomo, nonostante un tampone pcr positivo, era convinto di aver già sconfitto la malattia e si era opposto al ricovero in ospedale. A casa si sarebbe poi sottoposto a questo pericoloso “trattamento” ma le sue condizioni si sono aggravate al punto da causarne la morte, avvenuta lo scorso 10 novembre. La notizia del decesso, però, è ...

