Tar Puglia | due seggi in più al centrodestra in Consiglio regionale Entrano Scalera La Puglia domani e De Palma Forza Italia ed escono Longo Con e Pendinelli Popolari con Emiliano

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) La maggioranza di centrosinistra che sostiene il presidente della Regione, Michele, perde duepassando da 29 a 27. La conferma arriva dal Tar, che ha accolto i ricorsi presentati da due candidati non eletti. Mariocon) e Peppino(Con) lasceranno via Gentile a beneficio di Antonio Paolo(La) e Vito De) della circoscrizione elettorale di Taranto. Sulla questione potrebbe essere chiamato a esprimersi ildi Stato. L'articolo Tar: duein più al ...

Il, a un anno dalle elezioni regionali, ridisegna il Consiglio regionale confermando - dopo una prima sentenza e un ricorso al Consiglio di Stato - la riduzione del premio di maggioranza, con ...... già in passato,e Consiglio di Stato, riconoscendo una volta per tutte la legittimità dell'operato del Co - mune di Tricase, dell'Asl Lecce e della Regione. Infine, è di particolare ...Il Tar Puglia, a un anno dalle elezioni regionali, ridisegna il consiglio regionale confermando - dopo una prima sentenza e un ricorso al Consiglio di Stato - la riduzione del premio di maggioranza, c ...I giudici, accogliendo i ricorsi dei due candidati del centrodestra non eletti, hanno stabilito che al posto di Mario Pendinelli (Popolari con Emiliano) e Peppino Longo (Con), entreranno in Consiglio ...