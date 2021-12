Super mercoledì | l' Inter prova il sorpasso

Leggi su footdata

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Un ‘da leoni’ in Serie A, con quattro delle prime cinque della classe in campo per la 15/a giornata. La capolista Napoli rende visita al Sassuolo sulle ali dell’entusiasmo della vittoria contro la Lazio dell’ex Sarri. La squadra di Spalletti punta a consolidare il primato in classifica anche se di fronte troverà una delle squadre che praticano il calcio migliore (insieme proprio agli azzurri, ndr) del campionato e che in questa stagione hanno già fermato Juventus e Milan. Il Sassuolo è stato fin qui protagonista di un torneo ad alti e bassi, alternando prestazioni altisonanti a prove opache. “Ci meritiamo la classifica che abbiamo, anzi forse era quasi insperata prima della partita di Milano. Abbiamo forse ottenuto meno rispetto alle prestazioni ma non è sfortuna, ognuno ha quello che si merita”, ha detto il tecnico Dionisi. “Domani dovremo dimostrare di ...