Super green pass, il Comitato per l'Ordine e Sicurezza: "I controlli saranno rigidi" (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – controlli rigidi negli esercizi commerciali h24 per il Super green pass. Le più restrittive misure per l'accertamento della vaccinazione anti covid effettuata entrano in vigore dal prossimo 6 dicembre come disposto dal Ministero della Salute e con l'approssimarsi della scadenza anche le Autorità locali si stanno preparando per la loro applicazione. Il Comitato per l'Ordine e Sicurezza Pubblica è stato convocato per l'indicazione delle linee direttive e di indirizzo dal prefetto Carlo Torlontano. La riunione operativa incentrata sul DL 172 dello scorso 26 novembre è durata un'ora e al termine è stato lo stesso Prefetto a spiegare le conclusioni. Torlontano ha chiarito che si vuole garantire sia la tutela della ...

