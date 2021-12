Stroncata da un malore mentre fa sport. Romina muore a 43 anni davanti agli amici (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Dramma a Latina nella serata di ieri, Romina De Angelis, 43 anni è morta all’improvviso Stroncata da un malore mentre stava praticando sport in compagnia di alcuni amici. La tragedia, a quanto si apprende, si sarebbe consumata in un centro alla periferia della città. Sotto choc i presenti impotenti davanti al dramma. Riportano i media locali che alla base del decesso causato potrebbe esserci un’aneurisma. Le persone presenti al momento del malore hanno tentato invano di rianimarla. All’arrivo del 118, il medico non ha potuto fare altro che certificarne la morte. Del caso si stanno occupando i carabinieri di borgo Sabotino, intervenuti sul posto. Romina De Angelis era molto conosciuta a Latina e non solo, visto che ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Dramma a Latina nella serata di ieri,De Angelis, 43è morta all’improvvisoda unstava praticandoin compagnia di alcuni. La tragedia, a quanto si apprende, si sarebbe consumata in un centro alla periferia della città. Sotto choc i presenti impotential dramma. Riportano i media locali che alla base del decesso causato potrebbe esserci un’aneurisma. Le persone presenti al momento delhanno tentato invano di rianimarla. All’arrivo del 118, il medico non ha potuto fare altro che certificarne la morte. Del caso si stanno occupando i carabinieri di borgo Sabotino, intervenuti sul posto.De Angelis era molto conosciuta a Latina e non solo, visto che ...

Advertising

Lazio_TV : LATINA: LA 43ENNE ROMINA DE ANGELIS STRONCATA DA UN MALORE. - FinoGinofino : RT @CrisciGloria: La Provincia di Como: Guanzate, stroncata da un malore in casa La scopre il compagno al rientro. - fabrizio1972b : RT @CrisciGloria: La Provincia di Como: Guanzate, stroncata da un malore in casa La scopre il compagno al rientro. - CrisciGloria : La Provincia di Como: Guanzate, stroncata da un malore in casa La scopre il compagno al rientro.… - grecale66 : RT @actarus1070: Guanzate, stroncata da un malore in casa La scopre il compagno al rientro -