“Sei scorretto!” Tina contro Gianni Sperti | la Vamp non può credere alle sue orecchie

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Momenti di tensione a ‘Uomini e Donne’ nella puntata di mercoledì primo dicembre. Stavolta ad essersi arrabbiati sono stati a sorpresa gli opinionistiCipollari e. Anzi, è stata soprattutto la donna a lanciare una vera e propria accusa nei confronti dell’amico e collega. Era da molto che i due non si litigassero, ma a causa di una dama del programma di Maria De Filippi si è verificato questo episodio inaspettato. E tutti hanno dunque assistito a questa diatriba in studio. A proposito diCipollari, su di lei è stata fatta una rivelazione bomba da parte del concorrente del ‘GF Vip 6’, Giucas Casella, durante il suo incon Patrizia De Blanck: “Vedo che hai perso la memoria, nel reality show Il Ristorante mi telefonavi perché eri gelosa che frequentavo...

Advertising

marcopolo49 : @iomatrix23 Hai causato il rigore in finale dei mondiali, mettendo in difficoltà la squadra. Hai giocato la champio… - Val1Rosa : RT @J0k3r_Unlimited: @TipoNomeForma arrivati a un certo punto il resistere è solo un fattore economico. Se puoi permetterlo resisti, se non… - cogitosum11 : RT @J0k3r_Unlimited: @TipoNomeForma arrivati a un certo punto il resistere è solo un fattore economico. Se puoi permetterlo resisti, se non… - luragiuseppe : RT @J0k3r_Unlimited: @TipoNomeForma arrivati a un certo punto il resistere è solo un fattore economico. Se puoi permetterlo resisti, se non… - MastroRadu : RT @J0k3r_Unlimited: @TipoNomeForma arrivati a un certo punto il resistere è solo un fattore economico. Se puoi permetterlo resisti, se non… -

Ultime Notizie dalla rete : Sei scorretto

Baritalia News

Sentita anche l'Ulss 8 Berica, questa mattina isindaci di Recoaro Terme, Valdagno, Cornedo ... Dobbiamo essere tutti consapevoli che ogni nostro singolo comportamentomette a rischio ...Fuori dalla propria abitazione, preferibilmente dalle ore 21 ed entro le oredel mattino del ...del verde contribuisce a migliorare il decoro della città e a disincentivare l'abbandono...Google e Apple hanno ricevuto una multa di 20 milioni di euro per uso scorretto dei dati degli utenti. Non tira una buona aria per Apple in Italia. Recentemente l’azienda è stata colpita dall’Antitrus ...Jamie King, uno dei co-fondatori di Rockstar Games, ha qualche dubbio sull'evoluzione della serie Grand Theft Auto.