Sciopero generale dei mezzi pubblici: venerdì 3 dicembre sarà un giorno nero per gli spostamenti

venerdì 3 dicembre ci sarà uno Sciopero generale dei trasporti pubblici. sarà un venerdì nero quindi per gli spostamenti; l'annuncio è arrivato dai sindacati che hanno spiegato che dietro la scelta c'è una protesta per le nuove norme anti-covid riguardanti l'utilizzo del Green Pass su autobus, metro, treni e posto di lavoro.

Il nuovo decreto sarà valido a partire dal 6 dicembre prossimo e introdurrà l'obbligo di Green Pass anche per gli spostamenti su mezzi publici locali e treni regionali.

