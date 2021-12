Sci alpino: parlano gli azzurri dopo la prova di discesa a Beaver Creek. Dominik Paris: “Spero di entrare in ritmo giusto” (Di mercoledì 1 dicembre 2021) L’austriaco Max Franz si è aggiudicato la prima ed unica prova di discesa in quel di Beaver Creek, dove fa tappa la Coppa del Mondo di sci alpino al maschile. Sulla Birds of Prey in tanti hanno però gestito nel test odierno: da domani già appuntamento importante con un SuperG. Subito dopo esser scesi in pista hanno parlato i protagonisti azzurri ai microfoni FISI. Il commento di Dominik Paris, decimo oggi: “E’ andata abbastanza bene, ma non è facile quest’anno. All’entrata del muro c’è una lunga curva, non semplice. Tutti perdono un secondo perché Franz ha tagliato e saltato una porta. La pista è abbastanza bella, c’è una neve su cui si può sciare bene e i salti lanciano un po’ più del solito. Domani c’è il superG, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 dicembre 2021) L’austriaco Max Franz si è aggiudicato la prima ed unicadiin quel di, dove fa tappa la Coppa del Mondo di scial maschile. Sulla Birds of Prey in tanti hanno però gestito nel test odierno: da domani già appuntamento importante con un SuperG. Subitoesser scesi in pista hanno parlato i protagonistiai microfoni FISI. Il commento di, decimo oggi: “E’ andata abbastanza bene, ma non è facile quest’anno. All’entrata del muro c’è una lunga curva, non semplice. Tutti perdono un secondo perché Franz ha tagliato e saltato una porta. La pista è abbastanza bella, c’è una neve su cui si può sciare bene e i salti lanciano un po’ più del solito. Domani c’è il superG, ...

