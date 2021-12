Salernitana | Colantuono | «Il gol di Morata ci ha tagliato le gambe»

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) “Nel nostro momento migliore, in quei 15 minuti, mi aspettavo che la squadra potesse rientrare in partita. Poi purtroppo abbiamo preso un gol che non possiamo permetterci di prendere. Quella rete ci hale, da lì è girata la partita“. Lo ha detto il tecnico dellaStefanoai microfoni di Dazn dopo la sconfitta casalinga contro la Juventus. “Nel secondo tempo siamo venuti fuori, ci abbiamo provato di più, ma il calcio vive di dettagli e siamo stati sfortunati – ha proseguito – Mi dispiace solo aver preso il secondo gol“.

Ad inizio ripresa lareagisce, sfruttando un netto calo dei ragazzi di Allegri, ma i tentativi della squadra disbattono sul palo colpito da Ranieri. A chiudere la pratica ci ......questo il coro unanime ripetuto sui social dai calciatori della Juve dopo il 2 - 0 alla. un gol per tempo, che hanno steso i granata di. La Vecchia Signora è ora chiamata a una ...Salernitana: le parole di Colantuono "C'è stato un momento della partita in cui ci stavamo affacciando nell'area della Juventus e abbiamo creato alcune occasioni, sfortunati sul ...Non erano queste le partite dove far punti, e così è stato. Non sbaglia la squadra di Allegri all'Arechi, 2-0 ai granata che vale i tre punti dopo le sconfitt ...