Ibrahimovic, una decisione gli ha cambiato la carriera: ecco quale (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Ibrahimovic è uno dei più grandi attaccanti nella storia del calcio; la carriera dello svedese sarebbe potuta essere diversa. ecco perché. Ibrahimovic (Getty Images)Nella giornata di ieri è iniziata la quindicesima giornata di Serie A; la Juventus ha vinto in casa della Salernitana grazie ai gol di Dybala e Morata. Tre punti fondamentali per non perdere terreno dal quarto posto. Questa sera, invece, toccherà al trittico di testa: alle 18.30 sarà il turno dell’Inter che ospiterà lo Spezia mentre alle 20.45 Napoli e Milan saranno impegnate rispettivamente in casa di Sassuolo e Genoa. I rossoneri, dopo due sconfitte consecutive, devono tornare alla vittoria; contro il Grifone dell’ex Shevchenko servono i tre punti per non perdere terreno dal Napoli e tenere a debita distanza i cugini nerazzurri. Pioli è alle prese con ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 1 dicembre 2021)è uno dei più grandi attaccanti nella storia del calcio; ladello svedese sarebbe potuta essere diversa.perché.(Getty Images)Nella giornata di ieri è iniziata la quindicesima giornata di Serie A; la Juventus ha vinto in casa della Salernitana grazie ai gol di Dybala e Morata. Tre punti fondamentali per non perdere terreno dal quarto posto. Questa sera, invece, toccherà al trittico di testa: alle 18.30 sarà il turno dell’Inter che ospiterà lo Spezia mentre alle 20.45 Napoli e Milan saranno impegnate rispettivamente in casa di Sassuolo e Genoa. I rossoneri, dopo due sconfitte consecutive, devono tornare alla vittoria; contro il Grifone dell’ex Shevchenko servono i tre punti per non perdere terreno dal Napoli e tenere a debita distanza i cugini nerazzurri. Pioli è alle prese con ...

Advertising

FBiasin : “Non so se voglio una tomba, un posto dove far soffrire chi mi ha voluto bene”. “Il più forte? Ronaldo il Fenomeno”… - cercandocasae : RT @SDalleRive: Croccantissima intervista esclusiva a #Ibrahimovic sul @Corriere di oggi. Alcuni passaggi meriterebbero un’intervista e una… - casillo_alfonso : RT @FBiasin: “Non so se voglio una tomba, un posto dove far soffrire chi mi ha voluto bene”. “Il più forte? Ronaldo il Fenomeno”. “L’odio è… - Rancoronico : RT @FBiasin: “Non so se voglio una tomba, un posto dove far soffrire chi mi ha voluto bene”. “Il più forte? Ronaldo il Fenomeno”. “L’odio è… - XabCorinti : Calcio a parte, io vorrei una sua biografia scritta e disegnata da Takehiko Inoue. E non per una storia alla Slam D… -