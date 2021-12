Fiorentina | aggiornamenti sulla situazione Vlahovic | lo scenario!

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Grandissima vittoria quella dellaai danni della Sampdoria che permette agli uomini di Italiano di fare un ulteriore balzo in classifica. Riscattata la prestazione opaca di Empoli e balzo importantissimi in classifica a pari merito con la Juventus a quota 24 punti, -1 dalla Roma e – 6 dalla Champions League. Sul fronte mercato laspinosa è sempre quella legata a Dusan. Il serbo ha da tempo ribadito di non voler rinnovare il contratto e su di lui ci sono tante squadre già per gennaio. Cherubini NedvedCome riportato dal Corriere Fiorentino ieri, l’agente die Joe Barone, dirigente della, si sono incontrati. Sembra che l’Arsenal abbia alzato l’offerta di 80 milioni, mentre c’è stato un incontro con il Tottenham per capire se gli Spurs abbiano la ...

Advertising

CalcioPillole : ??Qui #Fiorentina, svolta #Vlahovic? Ieri incontro tra l'agente del serbo e #Barone: gli aggiornamenti?? - infoitsport : Probabili formazioni Fiorentina-Sampdoria: aggiornamenti - sportli26181512 : Probabili formazioni Fiorentina-Sampdoria: aggiornamenti: Italiano rispolvera Nico Gonzalez dal 1', mentre D'Aversa… - Siciliano741 : RT @siciliafeed: Individuato dalla polizia e adesso indagato per violenza sessuale l'uomo che ha palpeggiato la giornalista Greta Beccaglia… - siciliafeed : Individuato dalla polizia e adesso indagato per violenza sessuale l'uomo che ha palpeggiato la giornalista Greta Be… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina aggiornamenti

FIRENZE - Tra i viola Nico Gonzalez si candida ad un posto di titolare accanto a Vlahovic e Sottil (favorito su Saponara ), mentre in difesa Venuti potrebbe far rifiatare Odriozola sulla destra. ...... ore 18:30, Castrovilli non convocato Nello scorso weekend era entrato a gara in corso ... Sconfitta in Champions, sconfitta in campionato enon poroprio entusiasmanti dall'...La sorpresa della vittima. Orientamenti che, pur con molti distinguo, prendono le distanze dalla minimizzazione dei gesti “rubricati” come semplici molestie. Decisamente peggiore l’accusa che pende su ...Risultati Serie A, classifica e diretta gol live score dei quattro anticipi in programma oggi martedì 30 novembre 2021 per la quindicesima giornata.