Fabrizio Piscitelli, chi sono i genitori di Diabolik: la loro denuncia (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Fabrizio Piscitelli, la sua morte ha provocato delle polemiche per il divieto del funerale soprattutto dopo le parole dell’ex Questore Era il capo ultras della Lazio conosciuto con lo pseudonimo di Diabolik. Ucciso il 7 agosto del 2019 al Parco degli Acquedotti di Roma con un colpo di pistola alla nuca, (una modalità che sembra una vera e propria esecuzione), non c’è ancora un colpevole per l’omicidio, nonostante siano passati oltre due anni dai fatti. Fabrizio Piscitelli (foto Facebook)Diabolik aveva 53 anni ed era indagato in un’indagine per traffico di droga e il suo assassinio potrebbe essere legato proprio al commercio degli stupefacenti. Nello scorso maggio Carmine Eposito ha lasciato l’incario di Questore della capitale. Qualche mese dopo il suo insediamente ci ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 1 dicembre 2021), la sua morte ha provocato delle polemiche per il divieto del funerale soprattutto dopo le parole dell’ex Questore Era il capo ultras della Lazio conosciuto con lo pseudonimo di. Ucciso il 7 agosto del 2019 al Parco degli Acquedotti di Roma con un colpo di pistola alla nuca, (una modalità che sembra una vera e propria esecuzione), non c’è ancora un colpevole per l’omicidio, nonostante siano passati oltre due anni dai fatti.(foto Facebook)aveva 53 anni ed era indagato in un’indagine per traffico di droga e il suo assassinio potrebbe essere legato proprio al commercio degli stupefacenti. Nello scorso maggio Carmine Eposito ha lasciato l’incario di Questore della capitale. Qualche mese dopo il suo insediamente ci ...

FraLauricella : Questa sera sul terzo canale ??puntata da non perdere di @chilhavistorai3 Per la prima volta parlano i genitori di… - RaiTelevideo : #test ??DOMANI alle 21.20 su @RaiTre. A #chilhavisto nuove ipotesi sul caso Nada Cella. Inoltre parlano per la prima… - facciacalcio : Daniele Poto analizza con competenza ed estrema precisione la deriva criminale del tifo italiano, prendendo come fo… -