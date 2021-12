Covid e obbligo vaccini, ecco come si regolano i diversi Paesi Ue (Di mercoledì 1 dicembre 2021) In Austria da febbraio del 2022 entrerà in vigore l' obbligo di vaccino contro il coronavirus e chi si rifiuterà potrebbe rischiare multe fino a 7.200 euro. Anche il governo greco ha annunciato la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 1 dicembre 2021) In Austria da febbraio del 2022 entrerà in vigore l'di vaccino contro il coronavirus e chi si rifiuterà potrebbe rischiare multe fino a 7.200 euro. Anche il governo greco ha annunciato la ...

