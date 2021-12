Clizia Incorvaia dice no a Paolo Ciavarro: “Voglio guardare mio figlio in faccia e capire” (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Mentre l’erede di Eleonora Giorgi si prepara ad accogliere il primo figlio, Clizia Incorvaia entra nel settimo mese di gravidanza e arrivano le prime preoccupazioni da futura mamma bis. Come ben sapranno i fan dell’influencer siciliana, Clizia è già mamma di Nina. Una bellissima bambina avuta sei anni fa con il leader de Le Vibrazioni, … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Mentre l’erede di Eleonora Giorgi si prepara ad accogliere il primoentra nel settimo mese di gravidanza e arrivano le prime preoccupazioni da futura mamma bis. Come ben sapranno i fan dell’influencer siciliana,è già mamma di Nina. Una bellissima bambina avuta sei anni fa con il leader de Le Vibrazioni, … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

