Clizia Incorvaia, a poco dal parto smentisce il compagno Ciavarro: “Paolo dice così ma non è la verità” (Di giovedì 2 dicembre 2021) Mancano poco più di due mesi alla nascita del figlio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Per l’influencer e modella si tratta del secondogenito dopo Nina, avuta dall’ex marito Francesco Sarcina, mentre l’erede di Eleonora Giorgi si appresta a diventare papà per la prima volta. Nonostante la gravidanza agli sgoccioli, Clizia e Paolo non hanno ancora deciso il nome per il loro bambino. “Ciavarro sostiene Gabriele ma in realtà non abbiamo scelto. Io voglio guardare mio figlio in faccia e capire”, ha spiegato Clizia Incorvaia su Instagram, dove in questo periodo sta postando numerosi contenuti sulla dolce attesa. Dall’alimentazione giusta agli esercizi più indicati, passando per i look premaman comodi ma allo ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 2 dicembre 2021) Mancanopiù di due mesi alla nascita del figlio di. Per l’influencer e modella si tratta del secondogenito dopo Nina, avuta dall’ex marito Francesco Sarcina, mentre l’erede di Eleonora Giorgi si appresta a diventare papà per la prima volta. Nonostante la gravidanza agli sgoccioli,non hanno ancora deciso il nome per il loro bambino. “sostiene Gabriele ma in realtà non abbiamo scelto. Io voglio guardare mio figlio in faccia e capire”, ha spiegatosu Instagram, dove in questo periodo sta postando numerosi contenuti sulla dolce attesa. Dall’alimentazione giusta agli esercizi più indicati, passando per i look premaman comodi ma allo ...

Gioia11625035 : RT @maicnagioia: A distanza di due anni mi fa sorridere sapere di aver avuto sempre ragione. L’indignazione per Clizia Incorvaia era solo f… - supremanes : RT @maicnagioia: A distanza di due anni mi fa sorridere sapere di aver avuto sempre ragione. L’indignazione per Clizia Incorvaia era solo f… - Novella_2000 : Sophie a rischio squalifica? Spunta il confronto con Clizia Incorvaia (che venne espulsa) - VIDEO #gfvip - maicnagioia : A distanza di due anni mi fa sorridere sapere di aver avuto sempre ragione. L’indignazione per Clizia Incorvaia era… - Frances70093472 : @seisicura Ma Clizia Incorvaia non fu squalificata per aver definito Andrea Denver Buscetta -