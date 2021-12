Caso Peng Shuai: la WTA annuncia la sospensione di tutti i tornei in Cina (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Le minacce del CEO della WTA, Steve Simon, sono diventate realtà: è stata decisa infatti la sospensione di tutti i tornei femminili in Cina e Hong Kong. Sono ancora troppi i punti oscuri della vicenda riguardante Peng Shuai, tennista cinese scomparsa ormai da un mese che attraverso i social aveva denunciato l’aggressione sessuale subita dall’ex vicepremier Zhang Gaoli. Di seguito l’annuncio di Simon sul sito della WTA: Quando il 2 novembre 2021, Peng Shuai ha reso pubblica un’accusa di violenza sessuale contro un alto funzionario del governo cinese, la Women’s Tennis Association ha riconosciuto che il messaggio di Peng Shuai doveva essere ascoltato e preso sul serio. Le giocatrici della WTA, per non parlare delle ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Le minacce del CEO della WTA, Steve Simon, sono diventate realtà: è stata decisa infatti ladifemminili ine Hong Kong. Sono ancora troppi i punti oscuri della vicenda riguardante, tennista cinese scomparsa ormai da un mese che attraverso i social aveva denunciato l’aggressione sessuale subita dall’ex vicepremier Zhang Gaoli. Di seguito l’annuncio di Simon sul sito della WTA: Quando il 2 novembre 2021,ha reso pubblica un’accusa di violenza sessuale contro un alto funzionario del governo cinese, la Women’s Tennis Association ha riconosciuto che il messaggio didoveva essere ascoltato e preso sul serio. Le giocatrici della WTA, per non parlare delle ...

