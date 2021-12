Bucchioni: ”Napoli maturo sotto tanti aspetti” (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Bucchioni: ”Il Napoli è una squadra matura sotto tanti aspetti, non so se vincerà lo Scudetto ma sicuramente fino alla fine sarà in corsa” A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Enzo Bucchioni, giornalista, per parlare del Napoli, dell’Atalanta, della lotta pe lo Scudetto, di Spalletti, Koulibaly e di altro. Queste le sue parole: SULLE PRESTAZIONI DEL Napoli “Le prestazioni del Napoli sono sempre state convincenti, in alcuni momenti le partite le si porta a casa comunque. -afferma Bucchioni -Questa è una squadra matura sotto tanti aspetti, non so se vincerà lo Scudetto ma sicuramente fino alla fine sarà in corsa. Spalletti è stato ... Leggi su retecalcio (Di mercoledì 1 dicembre 2021): ”Ilè una squadra matura, non so se vincerà lo Scudetto ma sicuramente fino alla fine sarà in corsa” A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Enzo, giornalista, per parlare del, dell’Atalanta, della lotta pe lo Scudetto, di Spalletti, Koulibaly e di altro. Queste le sue parole: SULLE PRESTAZIONI DEL“Le prestazioni delsono sempre state convincenti, in alcuni momenti le partite le si porta a casa comunque. -afferma-Questa è una squadra matura, non so se vincerà lo Scudetto ma sicuramente fino alla fine sarà in corsa. Spalletti è stato ...

