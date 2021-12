“Biancheria intima rossa”. Paolo Del Debbio, la confessione a luci rosse: “Ecco chi me l’ha mandata” (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Confessioni a luci rosse quelle di Paolo Del Debbio, che oramai è divenuto un vero sex symbol della televisione italiana. Il giornalista di Rete4 si è fatto scappare a una rivelazione davvero piccante durante un’intervista a Un giorno da pecora su Rai Radio 1. Del Debbio ha spiegato di essere molto corteggiato sui social, al punto da ricevere dei regali di questo tipo dalle sue ammiratrici. Insomma, da quando il suo aspetto è cambiato sostanzialmente, grazie a una dieta e a degli outfit migliorati, sembra che riscuota parecchio successo con il pubblico femminile. È lui stesso ad ammetterlo e raccontarlo: “Io corteggiato? Qualcosa avviene”, ha detto Del Debbio. Che però ha subito precisato: “Sono impegnato e quindi non gli do nessun seguito”. Poi però si è spinto un poco oltre quando ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Confessioni aquelle diDel, che oramai è divenuto un vero sex symbol della televisione italiana. Il giornalista di Rete4 si è fatto scappare a una rivelazione davvero piccante durante un’intervista a Un giorno da pecora su Rai Radio 1. Delha spiegato di essere molto corteggiato sui social, al punto da ricevere dei regali di questo tipo dalle sue ammiratrici. Insomma, da quando il suo aspetto è cambiato sostanzialmente, grazie a una dieta e a degli outfit migliorati, sembra che riscuota parecchio successo con il pubblico femminile. È lui stesso ad ammetterlo e raccontarlo: “Io corteggiato? Qualcosa avviene”, ha detto Del. Che però ha subito precisato: “Sono impegnato e quindi non gli do nessun seguito”. Poi però si è spinto un poco oltre quando ...

