Variante Omicron Brasile, due possibili casi: sarebbero i primi in Sudamerica (Di martedì 30 novembre 2021) Variante Omicrom, scoperti in Brasile due possibili casi: sarebbero i primi in Sudamerica. L'Anvisa, autorità sanitaria brasiliana, ha riferito oggi della scoperta di due casi "preliminari" della Variante del coronavirus Omicron in un viaggiatore del Sud Africa, dove è stato rilevato per la prima volta, e sua moglie. I campioni positivi dei due brasiliani saranno ora inviati per ulteriori analisi di laboratorio, ha affermato Anvisa in una nota. Se confermati, sarebbero i primi casi di Omicron in America Latina. Il passeggero è arrivato all'aeroporto internazionale di Guarulhos a San Paolo il 23 novembre, con un test del coronavirus negativo.

