Vaccini per inibire la fertilità e controllare la popolazione umana (Di mercoledì 1 dicembre 2021) I Vaccini sono stati proposti come una delle strategie per il controllo della popolazione. I Vaccini immunocontraccettivi possono essere progettati per inibire: (1) la produzione di gameti (sperma e uovo);(2) funzioni dei gameti, che portano al blocco della fecondazione; e(3) esito dei gameti (gravidanza). L'immunizzazione con l'ormone di rilascio delle gonadotropine accoppiato a diversi portatori ha mostrato… Read More "" » L'articolo proviene da Grandeinganno.

