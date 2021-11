Probabili formazioni Lazio-Udinese | quindicesima giornata Serie A 2021 2022

Leggi su sportface

(Di martedì 30 novembre 2021) Ledi, match delladi. Si gioca alle 20:45 di giovedì 2 dicembre nella cornice dell’Olimpico. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Dazn e Sky oltre che in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.– Spazio al 4-3-3 con Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni nel tridente. Milinkovic-Savic e Luis Alberto a centrocampo con Cataldi. Marusic torna disponibile. Squalificato Luiz Felipe.– Out Pereyra per un problema alla clavicola. Spazio al 3-4-2-1 con Beto in attacco, e Deulofeu e Pussetto a supporto. Difficile ...