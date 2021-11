Pallone d’Oro, quante critiche dalla Germania: “Nel PSG ce n’erano almeno 3 che meritavano più di Messi” (Di martedì 30 novembre 2021) In Germania piovono critiche sull’assegnazione del Pallone d’Oro a Lionel Messi, in particolare dalla testata Sportbild con le seguenti motivazioni: “Non c’è un giocatore che sia stato migliore di Messi nell’ultimo anno, ce n’è stato più di uno. C’è un aumento del rischio di colpi di frusta non solo nei dintorni di Monaco a causa del continuo scuotimento di testa. Solo nel PSG c’erano almeno tre giocatori più meritevoli, ossia Mbappé, Neymar e Marquinhos. Chi ha votato per Messi era più propenso a votare per la memoria del Messi che è stato. A questo punto si potrebbe dare il premio anche a Pelé”. FOTO: Twitter France Football L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 30 novembre 2021) Inpiovonosull’assegnazione dela Lionel, in particolaretestata Sportbild con le seguenti motivazioni: “Non c’è un giocatore che sia stato migliore dinell’ultimo anno, ce n’è stato più di uno. C’è un aumento del rischio di colpi di frusta non solo nei dintorni di Monaco a causa del continuo scuotimento di testa. Solo nel PSG c’eranotre giocatori più meritevoli, ossia Mbappé, Neymar e Marquinhos. Chi ha votato perera più propenso a votare per la memoria delche è stato. A questo punto si potrebbe dare il premio anche a Pelé”. FOTO: Twitter France Football L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

