I misteri di Whitstable Pearl al via su Sky Investigation il 30 novembre | trama e cast

I misteri di Whitstable Pearl è la nuova proposta in prima tv di Sky Investigation, il canale tematico di Sky dedicato ai gialli, ai crime e alle serie procedurali. I misteri di Whitstable Pearl è un format inglese basato su una serie di romanzi di Julie Wassmer: finora inedito in Italia, debutta in esclusiva mercoledì 30 novembre coi primi due episodi in prima serata su Sky Atlantic. La trama de I misteri di Whitstable Pearl ruota intorno alle vicende di Pearl Nolan (interpretata da Kerry Godliman), investigatrice privata e madre single di un figlio ormai cresciuto, ma anche imprenditrice: insieme a sua madre Dolly (Frances Barber), gestisce il ...

juliewassmer : RT @telesimo: La serie crime I misteri di #WhitstablePearl, che debutterà domani su @SkyItalia, è stata rinnovata per una seconda stagione.… - telesimo : La serie crime I misteri di #WhitstablePearl, che debutterà domani su @SkyItalia, è stata rinnovata per una seconda… - carotelevip : RT @telesimo: #Seriedellasettimana #29novembre-#5dicembre In chiaro debuttano #ALEXANDRA 3 e #CRAZYEXGIRLFRIEND 3. Sulla pay sono attese #P… - telesimo : #Seriedellasettimana #29novembre-#5dicembre In chiaro debuttano #ALEXANDRA 3 e #CRAZYEXGIRLFRIEND 3. Sulla pay sono… -