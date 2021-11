Dionisi | Contro il Napoli dovremo avere la stessa attenzione di Milano Non vedo l' ora di conoscere Spalletti

(Di martedì 30 novembre 2021) Alessio, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa alla viglia della sfida di campionatoilConferenza Stampa Cosa puoi mettere subito in campoun'altra grande, il, dopo San Siro?"Vorrei rivedere la. Abbiamo parlato ieri con la squadra, abbiamo parlato di, di applicazione, di fase difensiva, delle cose che abbiamo sottolineato perché non sempre ci sono state. Ne siamo consapevoli. Domanidimostrare di essere cresciuti da questo punto di vista". Matheus Henrique?"Si è ritagliato spazio sgomitando e meritandoselo. Sono contento per lui perché ha fatto un'ottima prestazione. È uscito malconcio dalla partita e dobbiamo ...

Il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, presenta così in conferenza stampa la partita di mercoledì 1 dicembre contro il Napoli di Spalletti: "Vorrei rivedere la stessa attenzione avuta con il Milan.