Danilo Cazzaniga | fratello di Roberto | cosa è successo al pallavolista

Leggi su ck12

(Di martedì 30 novembre 2021) In questi giorni ilha avuto molto spazio su giornali ma purtroppo non per motivi sportivi. Dopo il servizio de Le Iene è emerso che è stato vittima di una truffa.a sinistra con ile la compagna (foto Facebook)Per quindici anni ha sborsato circa 700mila euro, donati alla ‘fidanzata’ che lui ha conosciuto come Alessandra Ambrosio (stesso nome e cognome della modella brasiliana) ma che in realtà si sarebbe trattato di una truffatrice. I soldi venivano versati su un conto di tale Valeria Satta. Ilha parlato alla Gazzetta. Ha detto cheera stato plagiato così tanto che da anni non vedeva i suoi genitori che adesso, ...