Tennis | ATP Anversa 2021 | Sinner contro Musetti | che derby! In palio ci sono i quarti di finale

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) La prima ed unica volta siaffrontati nelle pre-qualificazioni degli Internazionali d’Italia, ma da quella partita del maggio 2019 le vitetiche di Jannike Lorenzonotevolmente cambiate. I due giovaniti azzurri si ritroveranno di fronte unoquest’oggi negli ottavi didell’ATP di, in un match importante per entrambi, ma con motivazioni completamente diverse.sta cercando di raggiungere un posto alle ATP Finals ed è quasi obbligato a vincere il torneo belga per avvicinarsi ai suoi diretti rivali (si porterebbe a poco più di 100 punti da Hurkacz), per poi giocarsi le sue chance a Vienna e successivamente nel Masters 1000 di Parigi-Bercy. ...

Si tratta del 15° derby giocato a livello ATP nel 2021, uno dei quali (Sinner - Travaglia, Great Ocean Road Open) che non è solo un confronto tra uomini che sono già presente e futuro allo stesso tempo del tennis italiano. Il match tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, ottavo di finale del torneo ATP 250 di Anversa, sarà il quarto incontro in programma sul campo centrale e non avrà inizio prima delle 18.30.