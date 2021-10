Stadi aperti completamente | c' è la notizia dal sottosegretario alla salute

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Già da un po' di tempo si parla della possibilità di estendere al 100% la capienza degli. Oggi pomeriggio, a Sky TG24, ilAndrea Costa ha fatto il punto della situazione. Di seguito le sue dichiarazioni: "Credo sia ragionevole guardare a fine anno come limite temporale in cui arrivare al 100% negli. Nel nostro Paese abbiamo riaperto sostanzialmente tutto, con pochi limiti sulle capienze in alcuni settori. Napolio Maradona C'è tuttavia un dato positivo: grazie all'aumento vaccinale, anche per le prime dosi, credo che arrivare al 90% dei vaccinabili sia un obiettivo raggiungibile in poche settimane e sicuramente entro fine anno. È una percentuale che ci permetterebbe una gestione più semplice e, al Paese, di ritornare appieno ...