Spalletti: "Lozano? È tutto a posto, ci siamo spiegati"

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Napoli-Legia Varsavia, Luciano Spalletti si è soffermato anche su Hirving Lozano. Il tecnico di Certaldo ha affermato di essersi chiarito con il messicano dopo le proteste per la sostituzione nella gara con il Torino: "Si esagera un po'. Fino a quel momento lì avevamo bisogno di determinate qualità per portare a casa il risultato e lui è stato protagonista nei minuti che ha giocato. Poi la situazione cambia, ci sono cinque sostituzioni e loro hanno cominciato a scodellare palloni in area che prima non arrivavano. Lui ha giocato mezzora, era un po' dispiaciuto ed è comprensibile. Ma è bastato venire al campo per vedere come ha reagito, come stava nel gruppo, come ha condiviso la vittoria con tutti. E' tutto a posto. Se uno ha ben chiaro quello che deve essere ..."

