(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ilal Ministero della Salute, Andrea, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Tg 24 sul ritorno del pubblico neglial. Ha dato comestra temporale ladell’. “Credo che sia ragionevole guardare acome limite temporale in cui si può arrivare aldelle capienze che ancora non sono arrivate a questa percentuale. C’è un dato positivo: c’è un aumento anche per le prime dosi, credo che arrivare al 90% dei vaccinabili sia obiettivo raggiungibile in poche settimane e sicuramente entro, è una percentuale che ci permetterebbe una gestione più semplice e al Paese di ritornare appieno alla normalità”. L'articolo ilNapolista.

Advertising

Agenzia_Ansa : Costa: 'Allargamento della platea per la terza dose tra fine 2021 e 2022'. Il sottosegretario alla Salute: 'La temp… - napolista : Sottosegretario Costa: «A fine anno stadi aperti al 100%» A Sky Tg24: «Aumentano le prime dosi, credo che in poche… - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: Il sottosegretario #Costa dà speranza sulla riapertura al 100% degli stadi - Fprime86 : RT @cmdotcom: Sottosegretario Costa: 'Stadi aperti al 100% entro fine anno' - InterClubIndia : RT @fcin1908it: Sottosegretario Costa: “Capienze al 100%? Ragionevole entro fine anno” -

Ultime Notizie dalla rete : Sottosegretario Costa

Lo ha detto ilalla Salute, Andrea(Noi con l'Italia), su SkyTg24. 'Per la scelta di fare la terza dose a tutti - prosegue- siamo in un ambito in cui la politica deve ...La tempistica sulla quale si sta ragionando è questa", ha detto a Sky TG24 ilalla Salute Andrea. "Per la scelta di fare la terza dose a tutti - ha proseguito- siamo in ...Andrea Costa parla della capienza degli stadi: entro la fine dell'anno è veramente possibile che si possa arrivare al 100%.Il sottosegretario alla Salute ha aggiunto: "Penso che arrivare al 90% dei vaccinabili sia obiettivo raggiungibile in poche settimane e permetterebbe al Paese di ritornare appieno alla normalità".