Ruby Ter, Barbara Guerra: "Berlusconi mi ha chiamata dopo le mie parole in tribunale"

La definizione "cene eleganti" per la quale le veniva "da ridere" hanno provocato una reazione, sostiene adesso Barbara Guerra. "Il giorno dopo la mia presenza in tribunale ho ricevuto una telefonata da Berlusconi che mi invitava ad Arcore, io ho negato l'invito dicendo che, se voleva, di contattare i miei legali. I toni non erano molti amichevoli", ha detto a margine della nuova udienza sul caso Ruby ter, dopo che nel precedente appuntamento nel palazzo di giustizia aveva attaccato l'ex presidente del Consiglio, così come Alessandra Sorcinelli, spiegando di voler dire la "verità" in aula e che le serate di Arcore non erano cene eleganti. Anche Sorcinelli ha detto di aver ricevuto una telefonata di Berlusconi "24 ore dopo" l'udienza.

