Roma | doppio sold out all' Olimpico | tornano gli abbonati

Leggi su footdata

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nonostante la sconfitta dellacontro la Juventus a Torino, i tifosi giallorossi non vogliono far mancare il loro appoggio alla squadra. Si va infatti verso unout per la doppia sfida casalinga contro il Napoli domenica prossima e contro il Milan il 31 ottobre (in mezzo la trasferta di Cagliari):pieno per spingere i giocatori verso il primo successo stagionale in un confronto diretto dopo le sconfitte contro Lazio e Juve. Il match contro i Partenopei sarà il primo in cui saranno presenti gli, che ieri hanno raggiunto quasi quota 20.000; a questo numero vanno aggiunti altrettanti biglietti venduti, che portano il totale ad oltre 40.000 spettatori. Per la partita contro il Milan invece, ieri il totale tra abbonamenti e ticket era di 39.000.