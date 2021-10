Milik | «Rispetto molto Sarri | peccato non aver vinto con lui a Napoli»

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) L’exArkadiusz, oggi attaccante del Marsiglia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara d’Europa League contro la Lazio. “Sono stato qualche mese fuori, ma da settembre mi sto allenando con la squadra. Ho giocato tre partite e mi sento bene fisicamente. Non sono pronto per giocare 8 partite di fila, ma il ginocchio sta bene e questo è importante. Sono contento che abbiamocon il Loreint e che ho segnato. Dobbiamo lavorare perché domani c’è una partita importante e vogliamo fare bene. “. Che effetto ti fa ritrovare? “Siamo stati due anni insieme a. Abbiamo un buon rapporto, ho tantoper lui, è un grande allenatore.nonniente. Dopo lui lo ha fatto al Chelsea e ...

MILIK SARRI EUROPA LEAGUE – Arek Milik ritrova Maurizio Sarri, questa volta però da avversario. La Lazio ospiterà l'Olympique Marsiglia allo stadio Olimpico di Roma per il terzo turno di Europa League ...
Arkadiusz Milik, l'ex attaccante del Napoli oggi al Marsiglia, è intervenuto in conferenza stampa all'Olimpico alla vigilia della gara contro la Lazio. Come stai fisicamente? "Sono stato qualche mese ...