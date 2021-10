LE PAGELLE DI PALERMO-VIRTUS FRANCAVILLA 1-0 Brunori regala tre punti a un

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Di Fabrizio Anselmo Ilritrova cuore e orgoglio e porta a casa trepesantissimi grazie alla rete diche oggi vince anche la palma di migliore in campo. Domenica in casa della Vibonese non sono ammessi passi falsi. PELAGOTTI 6...

Advertising

ILOVEPACALCIO : Palermo-Virtus Francavilla 1-0: le pagelle del match - Ilovepalermocalcio - ILOVEPACALCIO : Gds: 'Pelagotti evita la goleada, si salvano Perrotta e Brunori. Le pagelle di Turris-Palermo' - Ilovepalermocalcio - Mediagol : Turris-Palermo, flop Floriano-Fella, male Peretti: le pagelle dei quotidiani - ILOVEPACALCIO : Corriere dello Sport: 'Disastro rosanero. Le pagelle di Turris-Palermo' - Ilovepalermocalcio - PalermoToday : Il Palermo si schianta contro la barriera corallina, la Turris vince 3-0 -

Ultime Notizie dalla rete : PAGELLE PALERMO

MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Undisastroso quello visto contro la Turris. I quotidiani di oggi sparano a zero sulla prova dei rosanero e sulle scelte dell'allenatore Giacomo Filippi che prende voti bassissimi insieme al ...Finisce così una partita orribile che fuori casa conferma tutta la inadeguatezza del. Non sappiamo se sia un problema di rosa non competitiva o di tecnico poco capace. Di certo c'è solo che ...Di Fabrizio Anselmo Il Palermo ritrova cuore e orgoglio e porta a casa tre punti pesantissimi grazie alla rete di Brunori che oggi vince anche la palma di migliore in campo. Domenica in casa della Vib ...È un piccolo miracolo, un regalo caduto dal cielo. All’intervallo, dopo un primo tempo orribile e con la squadra in dieci per l’inopinata espulsione di Perrotta, quasi tutti avrebbero sottoscritto per ...