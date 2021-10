Le hostess Alitalia si spogliano in piazza, la protesta silenziosa davanti al Campidoglio: “Qui anche per i colleghi con contratti umilianti” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nude. Senza più lavoro, “senza più la vita”. Le hostess Alitalia hanno protestato davanti al Campidoglio a Roma portando in piazza un singolare flash mob. Le lavoratrici della ex compagnia di bandiera si sono spogliate, lentamente e in silenzio, liberandosi della divisa e rimanendo in sottoveste per esprimere “il loro dolore” dopo il fallimento della società. “Siamo venute – hanno spiegato – a esprimere innanzitutto il nostro dolore. La solidarietà va a tutti i nostri colleghi che hanno chiamato in Ita e che sono stati costretti a firmare un contratto aziendale umiliante e mortificante”. Con un’immagine simile a quella delle proteste per i diritti delle donne che hanno attraversato tutto il mondo, le lavoratrici hanno lasciato al centro della piazza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nude. Senza più lavoro, “senza più la vita”. Lehannotoala Roma portando inun singolare flash mob. Le lavoratrici della ex compagnia di bandiera si sono spogliate, lentamente e in silenzio, liberandosi della divisa e rimanendo in sottoveste per esprimere “il loro dolore” dopo il fallimento della società. “Siamo venute – hanno spiegato – a esprimere innanzitutto il nostro dolore. La solidarietà va a tutti i nostriche hanno chiamato in Ita e che sono stati costretti a firmare un contratto aziendale umiliante e mortificante”. Con un’immagine simile a quella delle proteste per i diritti delle donne che hanno attraversato tutto il mondo, le lavoratrici hanno lasciato al centro della...

