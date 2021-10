Lavoratori costretti a restituire i soldi “Pulizia e bellezza non sono nella loro cultura”

Leggi su leggilo

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il presidente di Grafica Veneta, colosso italiano finito agli albori delle cronache per lo sfruttamento dei dipendenti, ha espresso opinioni molto pesanti sugli operai. Accusava i giovani italiani di non aver voglia di lavorare salvo poi finire indagato per sfruttamento dei. Lui è Fabio Franceschi, presidente di Grafica Veneta, colosso italiano della stampa e L'articolo proviene da Leggilo.org.