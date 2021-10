Inter, Champions League: vittoria sullo Sheriff che odora di Rinascimento (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Una vittoria contro una compagine che, pur non essendo una nobile del calcio europeo, troneggiava nel girone del leggendario Real Madrid, dei campioni d’Italia nerazzurri e sul sempre presente Shakhtar Donetsk. Lo Sheriff Tiraspol, in questa sua avventura europea, era una delle poche compagini imbattute e si presentava sul manto erboso del Giuseppe Meazza vestendo i panni della scheggia impazzita. L’Inter di Champions League, questa volta, non si è fatta assalire dai fantasmi del passato facendo valere la sua tecnica superiore. È una vittoria che prende il sapore di rinascita: compiuto il primo, grande, passo verso la corsa alla qualificazione per la banda di Simone Inzaghi. Inter, Champions League: un 3-1 che vale una piccola, ma ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Unacontro una compagine che, pur non essendo una nobile del calcio europeo, troneggiava nel girone del leggendario Real Madrid, dei campioni d’Italia nerazzurri e sul sempre presente Shakhtar Donetsk. LoTiraspol, in questa sua avventura europea, era una delle poche compagini imbattute e si presentava sul manto erboso del Giuseppe Meazza vestendo i panni della scheggia impazzita. L’di, questa volta, non si è fatta assalire dai fantasmi del passato facendo valere la sua tecnica superiore. È unache prende il sapore di rinascita: compiuto il primo, grande, passo verso la corsa alla qualificazione per la banda di Simone Inzaghi.: un 3-1 che vale una piccola, ma ...

