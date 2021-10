Il Collegio: Kim Genco prim? allun? no binary a partecipare al reality (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il Collegio quest’anno ha deciso di rompere internet ancor prima di debuttare. Dopo aver conosciuto Maria Pia Sofia Federico (per la litigata con Francesco Oppini) e Federica Cangiano (offesa a causa del suo spiccato accento napoletano), ecco ora Kim Genco, prim? allun? no-binary a partecipare al reality. Kim in realtà si chiama Beatrice, nome che l?i stess? usa nel video di presentazione e nonostante sia no binary, il suo pronome di riferimento è quello femminile, anche se a volte usa anche quello maschile. Nello stesso video presentazione pubblicato dal canale di RaiPlay, Kim dice di essere “il primO a parlare”, ma anche una “paganA”. “Sono Beatrice, ho 14 anni, adoro l’arte ed i fumetti e non ho paura di niente. Il ... Leggi su biccy (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ilquest’anno ha deciso di rompere internet ancora di debuttare. Dopo aver conosciuto Maria Pia Sofia Federico (per la litigata con Francesco Oppini) e Federica Cangiano (offesa a causa del suo spiccato accento napoletano), ecco ora Kim? no-al. Kim in realtà si chiama Beatrice, nome che l?i stess? usa nel video di presentazione e nonostante sia no, il suo pronome di riferimento è quello femminile, anche se a volte usa anche quello maschile. Nello stesso video presentazione pubblicato dal canale di RaiPlay, Kim dice di essere “ilO a parlare”, ma anche una “paganA”. “Sono Beatrice, ho 14 anni, adoro l’arte ed i fumetti e non ho paura di niente. Il ...

