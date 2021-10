I nominati Best Italian Act agli MTV Ema 2021 dai Maneskin e Madame a Aka7even (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sono stati annunciati i 4 artisti Italiani nominati Best Italian Act agli MTV Ema 2021. Gli MTV EMAs torneranno in diretta dal Papp László Budapest Sportaréna in Ungheria domenica 14 novembre e sono state appena svelate le nomination che includono, come tradizione vuole, gli artisti e le canzoni internazionali più apprezzati del momento. Una la categoria dedicata alla musica Italiana: il primo Best Italian Act. In lizza quattro artisti scelti da MTV e il quinto votato dai fan sui social nelle scorse ore. Aka7even, Caparezza, Madame, Maneskin e Rkomi, sono i nominati Best Italian Act agli MTV ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sono stati annunciati i 4 artistiActMTV Ema. Gli MTV EMAs torneranno in diretta dal Papp László Budapest Sportaréna in Ungheria domenica 14 novembre e sono state appena svelate leon che includono, come tradizione vuole, gli artisti e le canzoni internazionali più apprezzati del momento. Una la categoria dedicata alla musicaa: il primoAct. In lizza quattro artisti scelti da MTV e il quinto votato dai fan sui social nelle scorse ore., Caparezza,e Rkomi, sono iActMTV ...

