Green pass: tamponi in farmacia anche oltre gli orari di servizio (Di mercoledì 20 ottobre 2021) tamponi rapidi in farmacia anche oltre gli orari di servizio e nelle giornate di chiusura. Il via libera, riferisce la Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, è arrivato dal Commissario ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 20 ottobre 2021)rapidi inglidie nelle giornate di chiusura. Il via libera, riferisce la Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, è arrivato dal Commissario ...

Advertising

ladyonorato : Green pass, Donato: 'Governo ha gettato la maschera, a Trieste repressione vergognosa' : - borghi_claudio : Com'era quella che il green pass è l'unico sistema per poter riaprire le piste? - borghi_claudio : Ecco come temevo, nonostante gli sforzi di @mgmaglie il coro (sinistro) è unanime, ha vinto Draghi, hanno perso i s… - infoitinterno : Green pass, Robiglio: Chi non si vaccina si paghi il tampone - infoitinterno : Tamponi Rapidi Covid, ecco le farmacie dove fare i test antigenici validi per il Green Pass ELENCO -