Gf Vip 6 | Amedeo Goria svela qual è l’unico concorrente che l’ha deluso e perché

Amedeo Goria è stato l'ultimo eliminato del Gf Vip 6 e la sua storia con Vera Miales sta facendo ancora molto chiacchierare il pubblico a casa. Intervistato a CasaChi, il giornalista ha espresso il suo pensiero su alcuni ex compagni. In particolare ha ammesso che Alex Belli e Aldo Montano sono tra i suoi concorrenti preferiti. A deluderlo, invece, è stato Gianmaria Antinolfi: Per dinamismo e versatilità, il trascinatore è Alex. Io ho legato con Aldo, quindi do il voto a lui e Alex. Mi ha un po' deluso Gianmaria, da un manager mi aspetto una qualità e dialettica di contenuti maggiore. Gianmariacentrico, ne parlavo anche con Sonia, tutto gira attorno a lui. Lui va da un concorrente all'altro. Per me è sempre innamorato di Soleil Sorge, ora sta puntando Sophie Codegoni. Sembra che il mondo giri attorno a lui.

