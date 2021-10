Covid oggi Russia, mini lockdown per fermare i contagi (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il presidente russo Vladimir Putin ha dato la sua approvazione a un mini lockdown proposto dal governo di Mosca che prevede l’astensione dal lavoro dal 30 ottobre al 7 novembre, per cercare di fermare la diffusione dei contagi da coronavirus. “L’obiettivo principale è proteggere la vita e la salute dei nostri cittadini”, ha detto Putin durante un intervento televisivo, invitando i cittadini russi a ”mostrare responsabilità, per favore”. L’aumento dei casi è collegato “purtroppo” ai bassi tassi di vaccinazione nel Paese, ha proseguito il presidente russo, invitando la popolazione a vaccinarsi. oggi la Russia ha registrato 1.028 morti nelle ultime 24 ore e 34.073 nuovi contagi. In totale sono stati 226.353 i decessi, il più alto numero di morti nel continente ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il presidente russo Vladimir Putin ha dato la sua approvazione a unproposto dal governo di Mosca che prevede l’astensione dal lavoro dal 30 ottobre al 7 novembre, per cercare dila diffusione deida coronavirus. “L’obiettivo principale è proteggere la vita e la salute dei nostri cittadini”, ha detto Putin durante un intervento televisivo, invitando i cittadini russi a ”mostrare responsabilità, per favore”. L’aumento dei casi è collegato “purtroppo” ai bassi tassi di vaccinazione nel Paese, ha proseguito il presidente russo, invitando la popolazione a vaccinarsi.laha registrato 1.028 morti nelle ultime 24 ore e 34.073 nuovi. In totale sono stati 226.353 i decessi, il più alto numero di morti nel continente ...

