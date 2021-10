Covid: 103 nuove infezioni su 9.000 test Asl altoatesina (Di mercoledì 20 ottobre 2021) I laboratori dell'Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.006 tamponi PCR e registrato 71 nuovi casi positivi. Inoltre 32 degli 8.007 test antigenici eseguiti, sono ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 20 ottobre 2021) I laboratori dell'Azienda sanitarianelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.006 tamponi PCR e registrato 71 nuovi casi positivi. Inoltre 32 degli 8.007antigenici eseguiti, sono ...

Advertising

Antipeppe : @539th si inizia male Bolzano 103 vs 63 ricoveri stabili uti stabili nessun decesso 1.006 tamponi PCR 8.000 antig… - GDS_it : Nella settimana tra il 4 e il 10 ottobre nelle #scuole siciliane su un totale di 597.103 alunni solo 908 erano pos… - Pierfra81893656 : RT @Canone_Inverso_: (...) in Inghilterra e in Galles, di cui il 48% non causati dal COVID. I dati di Public Health England mostrano che du… - Zio_Trump_ : RT @Canone_Inverso_: (...) in Inghilterra e in Galles, di cui il 48% non causati dal COVID. I dati di Public Health England mostrano che du… - Luna61710831 : RT @Canone_Inverso_: (...) in Inghilterra e in Galles, di cui il 48% non causati dal COVID. I dati di Public Health England mostrano che du… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 103 Covid: 103 nuove infezioni su 9.000 test Asl altoatesina I pazienti Covid - 19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 25, quelli in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes sono 11, mentre sono 7 i pazienti Covid ricoverati nei reparti ...

Covid, in Sicilia calano i positivi nelle scuole: i dati della Regione ...dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ha aggiornato i dati sui positivi al Covid nelle ... L'incidenza nel periodo dal 4 al 10 ottobre corrisponde allo 0,15% (908 su 597.103) degli alunni di ...

Covid: 103 nuove infezioni su 9.000 test Asl altoatesina ANSA Nuova Europa Oltre 9mila tamponi e 103 positivi: i dati Covid in Alto Adige Sono quindi 103 i nuovi positivi al Covid in Alto Adige oggi, 20 ottobre. La fascia “più rappresentata” è quella fra i 40 e i 49 anni con il 24% dei casi, seguita dai bambin ...

Covid: 103 Neuinfektionen, keine weiteren Todesfälle In den letzten 24 Stunden wurden in Südtirol 1.006 PCR-Tests untersucht und dabei 71 Neuinfektionen festgestellt. Zusätzlich gab es 32 postive Antigentests von den 8.007, die gestern durchgeführt wurd ...

I pazienti- 19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 25, quelli in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes sono 11, mentre sono 7 i pazientiricoverati nei reparti ......dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ha aggiornato i dati sui positivi alnelle ... L'incidenza nel periodo dal 4 al 10 ottobre corrisponde allo 0,15% (908 su 597.) degli alunni di ...Sono quindi 103 i nuovi positivi al Covid in Alto Adige oggi, 20 ottobre. La fascia “più rappresentata” è quella fra i 40 e i 49 anni con il 24% dei casi, seguita dai bambin ...In den letzten 24 Stunden wurden in Südtirol 1.006 PCR-Tests untersucht und dabei 71 Neuinfektionen festgestellt. Zusätzlich gab es 32 postive Antigentests von den 8.007, die gestern durchgeführt wurd ...