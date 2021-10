Cosa sta succedendo in Parlamento sulle mozioni per sciogliere Forza Nuova (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Oggi era il giorno delle discussioni, sia alla Camera dei deputati che al Senato, sulle mozioni per chiedere lo scioglimento di Forza Nuova e di tutti quei movimenti politico-sociali di ispirazione neo-fascista. Il calendario, le strategie e le dinamiche parlamentari hanno portato ad alcune modifiche in corsa: a Montecitorio si è deciso di rinviare il tutto alla giornata di domani, giovedì 21 ottobre, perché oggi il tempo è stato, è e sarà occupato dalle comunicazioni del Presidente del Consiglio prima del Consiglio Europeo; a Palazzo Madama, invece, i partiti che hanno firmato la mozione unitaria hanno deciso di tentare una strada alternativa, approvata dal Senato poco dopo le 18.15. Scioglimento Forza Nuova, Cosa sta accadendo alle mozioni in ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Oggi era il giorno delle discussioni, sia alla Camera dei deputati che al Senato,per chiedere lo scioglimento die di tutti quei movimenti politico-sociali di ispirazione neo-fascista. Il calendario, le strategie e le dinamiche parlamentari hanno portato ad alcune modifiche in corsa: a Montecitorio si è deciso di rinviare il tutto alla giornata di domani, giovedì 21 ottobre, perché oggi il tempo è stato, è e sarà occupato dalle comunicazioni del Presidente del Consiglio prima del Consiglio Europeo; a Palazzo Madama, invece, i partiti che hanno firmato la mozione unitaria hanno deciso di tentare una strada alternativa, approvata dal Senato poco dopo le 18.15. Scioglimentosta accadendo allein ...

