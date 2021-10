Caso Amara, Bisignani: “Indagato, ma mai sentito parlare di Loggia Ungheria” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) “Stanno indagando su tutte le persone messe in mezzo in questa fantomatica ‘Loggia Ungheria’. Sono stato sentito oggi per circa 40 minuti, ho risposto a tutte le domande dicendo che di questa Loggia ho sentito parlare solo dai giornali e che non so assolutamente niente”. Così all’AdnKronos Luigi Bisignani, che risulta Indagato dalla procura di Perugia nell’ambito dell’inchiesta sulla presunta Loggia segreta ‘Ungheria’ svelata dall’avvocato Piero Amara. “Sono Indagato, sono tutti indagati, perché stanno facendo i riscontri su quanto ha riferito Amara – spiega Bisignani -, e io ho ribadito che non so nulla della Loggia ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 20 ottobre 2021) “Stanno indagando su tutte le persone messe in mezzo in questa fantomatica ‘’. Sono statooggi per circa 40 minuti, ho risposto a tutte le domande dicendo che di questahosolo dai giornali e che non so assolutamente niente”. Così all’AdnKronos Luigi, che risultadalla procura di Perugia nell’ambito dell’inchiesta sulla presuntasegreta ‘’ svelata dall’avvocato Piero. “Sono, sono tutti indagati, perché stanno facendo i riscontri su quanto ha riferito– spiega-, e io ho ribadito che non so nulla della...

Advertising

Angela3v999 : RT @fisco24_info: Caso Amara, Bisignani: 'Indagato, ma mai sentito parlare di Loggia Ungheria': 'Ogni volta che spunta una loggia mi tirano… - fisco24_info : Caso Amara, Bisignani: 'Indagato, ma mai sentito parlare di Loggia Ungheria': 'Ogni volta che spunta una loggia mi… - italiaserait : Caso Amara, Bisignani: “Indagato, ma mai sentito parlare di Loggia Ungheria” - infoitinterno : Caso Amara: Denis Verdini tra indagati in inchiesta per loggia Ungheria - martinoloiacono : CASO AMARA: VERDINI INDAGATO PER LOGGIA UNGHERIA, PROSSIMA SETTIMANA INTERROGATORIO. -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Amara Caso Amara, Bisignani: "Indagato, ma mai sentito parlare di Loggia Ungheria" "Sono indagato, sono tutti indagati, perché stanno facendo i riscontri su quanto ha riferito Amara - spiega Bisignani - , e io ho ribadito che non so nulla della Loggia 'Ungheria' e che ogni volta ...

Se la sensazione di avere la bocca amara non passa potremmo soffrire di queste patologie ...prescrivere gli esami necessari e nel caso procedere per eliminazione. Per poi effettuare una diagnosi e indicare l'eventuale terapia da seguire. Quindi, se la sensazione di avere la bocca amara non ...

Caso Amara, Bisignani: "Indagato, ma mai sentito parlare di Loggia Ungheria" Adnkronos Caso Amara, Bisignani: “Indagato, ma mai sentito parlare di Loggia Ungheria” “Stanno indagando su tutte le persone messe in mezzo in questa fantomatica ‘Loggia Ungheria’. Sono stato sentito oggi per circa 40 minuti, ho risposto a tutte le domande dicendo che di questa loggia h ...

david ermini sergio mattarella al csm david ermini sergio mattarella al csm Giulia Merlo per www.editorialedomani.it Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sapeva dell’esistenza della presunta loggia Ungheria. A informarlo, il 4 ...

"Sono indagato, sono tutti indagati, perché stanno facendo i riscontri su quanto ha riferito- spiega Bisignani - , e io ho ribadito che non so nulla della Loggia 'Ungheria' e che ogni volta ......prescrivere gli esami necessari e nelprocedere per eliminazione. Per poi effettuare una diagnosi e indicare l'eventuale terapia da seguire. Quindi, se la sensazione di avere la boccanon ...“Stanno indagando su tutte le persone messe in mezzo in questa fantomatica ‘Loggia Ungheria’. Sono stato sentito oggi per circa 40 minuti, ho risposto a tutte le domande dicendo che di questa loggia h ...david ermini sergio mattarella al csm Giulia Merlo per www.editorialedomani.it Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sapeva dell’esistenza della presunta loggia Ungheria. A informarlo, il 4 ...