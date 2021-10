Banca Ifis è la prima challenger bank italiana che aderisce alla Net-Zero Banking Alliance

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) (NZBA), l’iniziativa promossa dalle Nazioni Unite che ha l’obiettivo di accelerare la transizione sostenibile del settorerio internazionale. La Net-ingquale finora hanno aderito 75 istituti internazionali, prevede che le banche partecipanti si impegnino ad allineare i propri portafogli di prestiti e investimenti al raggiungimento dell’obiettivo diemissioni nette entro il 2050, in linea con i target fissati dall’Accordo di Parigi sul clima. «Siamo orgogliosi di aderireNet-ingche ci permetterà di accelerare il raggiungimento dell’obiettivo comune di azzeramento delle emissioni nette entro il 2050 – spiega Frederik Geertman, Amministratore Delegato di ...

