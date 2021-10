Alessandria-Crotone | tutti i numeri del match

Advertising

sowmyasofia : RT @periodicodaily: Alessandria Crotone (probabili formazioni e Tv) - PeriodicoDaily Sport #22ottobre #serieb #seriebkt #alessandriacrotone… - psb_original : ESCLUSIVA PSB - Crotone, Ursino: 'Contro il Pisa ottimo primo tempo. Ad Alessandria mi aspetto una battaglia'… - periodicodaily : Alessandria Crotone (probabili formazioni e Tv) - PeriodicoDaily Sport #22ottobre #serieb #seriebkt… - notiziasportiva : Anticipo di #SerieB importante ai fini della classifica e della zona salvezza. - TUTTOB1 : Crotone: al lavoro verso la sfida contro l'Alessandria -

Ultime Notizie dalla rete : Alessandria Crotone

ROMA - L' AIA ha ufficializzato i direttori di gara per la 9ª giornata di Serie B : si parte venerdì sera conaffidata a Santoro ...Le designazioni arbitrali per la nona giornata del campionato di Serie B 2021/2022 che prenderà il via venerdì. Serie B 2021/2022: le designazioni arbitrali per la nona giornataVenerdì 22/10 h. 20.30 SANTORO CIPRESSA " BARONE IV: CALZAVARA VAR: FOURNEAU AVAR: ROSSI L. BENEVENTO " COSENZA h. 14.00 GHERSINI SECHI " MACADDINO IV: PERRI VAR: CAMPLONE AVAR: ...TORINO - L' AIA ha ufficializzato i direttori di gara per la 9ª giornata di Serie B: il posticipo di domenica sera tra Spal e Como ad Abbattista. ALESSANDRIA – CROTONE: SANTORO Assistenti: CIPRESSA – ...Sarà il sig. Alberto Santoro della sezione di Messina a dirigere la gara Alessandria-Crotone, valevole per l’anticipo della 9ª giornata della Serie BKT, in programma venerdì 22 ottobre al Mottagatta [ ...