Adele: che cosa dobbiamo aspettarci dall'album "30" (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Adele Laurie Blue Adkins, meglio conosciuta come Adele, è l'artista più ascoltata al mondo dell'ultimo ventennio. Per lei parlano i numeri, davvero impressionanti: 21 del 2011 ha venduto 29,9 milioni di copie (tra formati fisici e le unità equivalenti dello streaming), mentre 25del 2015 è arrivato a 22,2 milioni di copie, un risultato influenzato dalla saggia decisione di non concedere, per alcuni mesi, il disco alle piattaforme streaming. A trentatré anni, Adele ha già vinto 15 Grammy Awards, ma, siamo ragionevolmente certi, il numero di "grammofonini" è destinato ad aumentare grazie all'attesissimo 30, il quarto album della cantautrice britannica, che uscirà in tutto il mondo il 19 novembre, disponibile nelle versioni CD, doppio vinile (nero e clear), doppio vinile bianco in esclusiva per Amazon e in ... Leggi su panorama (Di mercoledì 20 ottobre 2021)Laurie Blue Adkins, meglio conosciuta come, è l'artista più ascoltata al mondo dell'ultimo ventennio. Per lei parlano i numeri, davvero impressionanti: 21 del 2011 ha venduto 29,9 milioni di copie (tra formati fisici e le unità equivalenti dello streaming), mentre 25del 2015 è arrivato a 22,2 milioni di copie, un risultato influenzatoa saggia decisione di non concedere, per alcuni mesi, il disco alle piattaforme streaming. A trentatré anni,ha già vinto 15 Grammy Awards, ma, siamo ragionevolmente certi, il numero di "grammofonini" è destinato ad aumentare grazie all'attesissimo 30, il quartodella cantautrice britannica, che uscirà in tutto il mondo il 19 novembre, disponibile nelle versioni CD, doppio vinile (nero e clear), doppio vinile bianco in esclusiva per Amazon e in ...

